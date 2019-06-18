В музее "Собрание" проходят обыски, сообщил его основатель

"Да, конечно", - сказал Якобашвили РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли проводятся обыски в музее.

Однако подробностей он не раскрыл. "Пока не могу давать комментарии", - пояснил один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн", которая в 2011 году была продана PepsiCo за 5,8 миллиарда долларов.