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РИА Новости
Культура

В музее "Собрание" проходят обыски, сообщил его основатель

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДавид Якобашвили
Давид Якобашвили
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Давид Якобашвили. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Основатель музея "Собрание" Давид Якобашвили подтвердил проведение обысков, но не комментирует детали происходящего.
Ранее во вторник издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что в музее "Собрание" на Солянке идет обыск, утверждая, что следственные действия якобы связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи.
"Да, конечно", - сказал Якобашвили РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли проводятся обыски в музее.
Однако подробностей он не раскрыл. "Пока не могу давать комментарии", - пояснил один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн", которая в 2011 году была продана PepsiCo за 5,8 миллиарда долларов.
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик
4 июня, 16:57
Источник сообщил об обысках в министерстве культуры Кабардино-Балкарии
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КультураДавид ЯкобашвилиМоскваПроисшествия
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