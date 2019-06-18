В музее "Собрание" проходят обыски, сообщил его основатель

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Основатель музея "Собрание" Давид Якобашвили подтвердил проведение обысков, но не комментирует детали происходящего.
Ранее во вторник издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что в музее "Собрание" на Солянке идет обыск, утверждая, что следственные действия якобы связаны с уголовным делом, которое возбудила ФСБ по жалобе бывшего бизнес-партнера Якобашвили Бориса Минахи.
"Да, конечно", - сказал Якобашвили РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли проводятся обыски в музее.
Однако подробностей он не раскрыл. "Пока не могу давать комментарии", - пояснил один из основателей компании "Вимм-Билль-Данн", которая в 2011 году была продана PepsiCo за 5,8 миллиарда долларов.