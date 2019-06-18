Кудрин оценил предложение адресно увеличить детское пособие

Ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предлагает адресно увеличивать пособие на детей от 1,5 до 3 лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребёнка в регионе, соответствующее предложение будет представлено президенту для дальнейшего принятия решения.

"Я только сейчас увидел эту новость о том, что премьер предложил повысить пособия для детей от 1,5 до 3 лет для семей, где доход на человека прожиточный, по-моему, это абсолютно правильное направление, это конкретно может способствовать снижению бедности. Надо, конечно, увидеть окончательные параметры и, конечно, исходить из того, что у субъектов практически нет сейчас ресурсов для этого… Нужно это все взвесить", - сказал Кудрин.