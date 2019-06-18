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РИА Новости

Кудрин оценил предложение адресно увеличить детское пособие

Вчера, 16:57
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Предложение правительства РФ адресно увеличивать пособие на детей от 1,5 до 3 лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребёнка в регионе правильное и может способствовать снижению бедности, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Ранее во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство РФ предлагает адресно увеличивать пособие на детей от 1,5 до 3 лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребёнка в регионе, соответствующее предложение будет представлено президенту для дальнейшего принятия решения.
"Я только сейчас увидел эту новость о том, что премьер предложил повысить пособия для детей от 1,5 до 3 лет для семей, где доход на человека прожиточный, по-моему, это абсолютно правильное направление, это конкретно может способствовать снижению бедности. Надо, конечно, увидеть окончательные параметры и, конечно, исходить из того, что у субъектов практически нет сейчас ресурсов для этого… Нужно это все взвесить", - сказал Кудрин.
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Вчера, 14:51
Медведев предложил адресно увеличить детские пособия
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Дмитрий МедведевАлексей КудринРоссияОбщество
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