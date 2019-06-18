RENWEX: курс на возобновляемую энергетику и экологичный транспорт

МОСКВА, 18 июня – РИА Новости. Выставка "RENWEX. Возобновляемая энергетика и электротранспорт" - первый в России выставочно-конгрессный проект, полностью посвященный индустрии возобновляемых источников энергии (ВИЭ), - открылась во вторник в ЦВК "Экспоцентр".

В мероприятии, которое продлится три дня, принимают участие производители оборудования для возобновляемой энергетики и электротранспорта из 15 стран, а также участники энергетического рынка России и СНГ, использующие ВИЭ.

"Тема альтернативной энергетики активно развивается в нашей стране и находится в фокусе внимания правительства. Еще пять лет назад Россия в этой области находилась в точке, близкой к нулю. Сегодня же благодаря совместным усилиям бизнеса, ученых и государства нам удалось построить более 800 мегаватт мощности возобновляемых источников энергии, из которых половину мы сдали в прошлом году", - заявил на церемонии открытия выставки замминистра энергетики РФ Антон Инюцын.

По мнению Инюцина, необходимо совершенствовать технологии, снижать стоимость оборудования и присоединения к сетям, чтобы ВИЭ нашли применение за пределами оптового рынка, вплоть до уровня домохозяйств.

"Все больше регионов и небольших городов, промышленных предприятий, удаленных поселений готовы самостоятельно инвестировать в свое энергоснабжение на основе ВИЭ. В этих сегментах возможно развитие не только крупного, но и среднего бизнеса, который мог бы предоставить инновационные и экономически эффективные решения", - подчеркнул замминистра.

В свою очередь, депутат Госдумы Владимир Кононов отметил, что тема возобновляемых источников энергии и электротранспорта является одной из ключевых для развития страны в условиях угрозы глобального экологического кризиса, вызванного "утилитарным и хищническим" отношением к природным богатствам планеты.

"Человечество связывает большие надежды в решении разрастающейся проблемы именно с альтернативными источниками энергии. При этом снижение затрат на ее получение освободит большие материальные средства и человеческий ресурс. Конечность ископаемого топлива и постоянно возрастающая сложность его добычи неминуемо потребуют ускорить переход на возобновляемые энергоресурсы", - сказал депутат.

Замминистра транспорта РФ Алексей Семёнов констатировал, что в настоящее время одним из главных источников загрязнения атмосферы является транспорт, на который приходится около 40% суммарных выбросов. Поэтому внедрение экологичных источников энергии на транспорте и снижение его негативного воздействия на окружающую среду стоит в ряду приоритетных задач Минтранса.

"Безопасный и качественный экологический транспорт – это одна из ключевых составляющих успешного развития транспортной системы РФ. Отсутствие загрязнений воздуха, значительно меньший шум и вибрация, простота и долговечность подвижного состава делают электротранспорт все более востребованным и конкурентоспособным", - считает Семёнов.