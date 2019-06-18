Меркель назвала условие снятия санкций с России

"Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции", – заявила она.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее санкции. В свою очередь, российская сторона приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.