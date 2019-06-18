Меркель назвала условие снятия санкций с России

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений. Об этом, как сообщает "Корреспондент", она заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Меркель сообщила, что на встрече обсуждалось восстановление украинского суверенитета. Лидеры двух стран также уделили внимание конфликту в Донбассе.
"Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции", – заявила она.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее санкции. В свою очередь, российская сторона приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
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