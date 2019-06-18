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РИА Новости

Меркель назвала условие снятия санкций с России

Вчера, 16:50
118446
© AFP 2019 / Tobias SchwarzКанцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Берлине
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что антироссийские санкции могут быть сняты только при прогрессе в реализации Минских соглашений. Об этом, как сообщает "Корреспондент", она заявила в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Меркель сообщила, что на встрече обсуждалось восстановление украинского суверенитета. Лидеры двух стран также уделили внимание конфликту в Донбассе.
"Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции", – заявила она.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад обвинил Москву во вмешательстве и ввел против нее санкции. В свою очередь, российская сторона приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Россия неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Кадры встречи Ангелы Меркель и Владимира Зеленского
Вчера, 15:56
Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским
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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Молодец Меркель. Так и надо. Всё как и говорил Владимир Владимирович. Мы должны подымать свою экономику, а не чужие. Благодаря санкциям подымаем свою промышленность, сельское хозяйство. Слазим наконец то с газовой и нефтяной иглы. Кто ратует за снятие санкций, тот враг России.
18 июня, 17:20
nnicolay.n1kitin
1201110118
Старушка жжот :)
18 июня, 16:54
Михаил Морданов
39300019
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