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РИА Новости

Переработавший ресурс в полтора раза спутник "Глонасс" отправят в резерв

Вчера, 16:48
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМакет спутника ГЛОНАСС
Макет спутника ГЛОНАСС
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Макет спутника ГЛОНАСС. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный в декабре 2007 года и проработавший в 1,5 раза больше гарантийного ресурса, в среду будет отправлен в резерв, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.
ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС и спутников научно-прикладного назначения.
"По сообщению центра управления системой ГЛОНАСС в период с 13:00 мск 19 июня до 00:00 мск 20 июня будет произведен перевод космического аппарата "Глонасс-М" номер 723 (12-я рабочая точка) в орбитальный резерв", - говорится в сообщении на сайте центра.
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Спутник "Глонасс-М" с системным номером 723 был выведен на орбиту в декабре 2007 года с расчетным сроком службы 7 лет. В ближайшее время его в 12-й рабочей точке системы ГЛОНАСС должен сменить спутник "Глонасс-М" номер 758, запущенный в конце мая.
В настоящее время орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 24 работают по целевому назначению, один находится на этапе ввода в систему, один - в орбитальном резерве и один - на этапе летных испытаний. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужно как раз 24 работающих спутника.
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