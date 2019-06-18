Переработавший ресурс в полтора раза спутник "Глонасс" отправят в резерв

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный в декабре 2007 года и проработавший в 1,5 раза больше гарантийного ресурса, в среду будет отправлен в резерв, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

ЦНИИмаш - головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС и спутников научно-прикладного назначения.

"По сообщению центра управления системой ГЛОНАСС в период с 13:00 мск 19 июня до 00:00 мск 20 июня будет произведен перевод космического аппарата "Глонасс-М" номер 723 (12-я рабочая точка) в орбитальный резерв", - говорится в сообщении на сайте центра.

Спутник "Глонасс-М" с системным номером 723 был выведен на орбиту в декабре 2007 года с расчетным сроком службы 7 лет. В ближайшее время его в 12-й рабочей точке системы ГЛОНАСС должен сменить спутник "Глонасс-М" номер 758, запущенный в конце мая.