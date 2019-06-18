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РИА Новости

Кудрин объяснил слова о "социальном взрыве" в России из-за бедности

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет.
Ранее телеведущий Владимир Познер задал вопрос политику, есть ли риски протестов россиян из-за возможного ухудшения их финансового положения. Кудрин ответил, что испытывает беспокойство по этому поводу.
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Позднее он уточнил свои слова. Кудрин отметил, что в стране есть граждане, которые живут за чертой бедности и могут "выражать свою позицию". Политик выразил надежду, что подобные настроения не превратятся в протестные.
На заявление Кудрина в программе "Познер" отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты "эмоциональным проявлением".
При этом Песков отметил, что проблема бедности существует и этого никто не скрывает, однако не стоит ее оценивать гипертрофированно.
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Алексей КудринДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Мы все ещё с 90-х ждём этого взрыва, даже вилы приготовили...))))
18 июня, 17:23
22ded.dedushka
56303116
-Что с бедностью в России? -Она существует -Что случилось с подлодкой Курск? -Она утонула.
18 июня, 18:02
Vasily Khazbulatov
6400007
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