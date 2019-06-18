Кудрин объяснил слова о "социальном взрыве" в России из-за бедности

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выразил надежду, что "социального взрыва" в России не будет.

Ранее телеведущий Владимир Познер задал вопрос политику, есть ли риски протестов россиян из-за возможного ухудшения их финансового положения. Кудрин ответил, что испытывает беспокойство по этому поводу.

Позднее он уточнил свои слова. Кудрин отметил, что в стране есть граждане, которые живут за чертой бедности и могут "выражать свою позицию". Политик выразил надежду, что подобные настроения не превратятся в протестные.

На заявление Кудрина в программе "Познер" отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты "эмоциональным проявлением".