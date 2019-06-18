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РИА Новости

На Марсе обнаружили след от мощного взрыва

Вчера, 16:39
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© NASA/JPL/University of ArizonaНа Марсе обнаружили след от мощного взрыва
На Марсе обнаружили след от мощного взрыва
© NASA/JPL/University of Arizona
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Орбитальный разведчик НАСА Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировал кратер, недавно появившийся на поверхности Марса, сообщает портал Space.
Как отмечают сотрудники Университета Аризоны, занимающиеся анализом снимков, кратер образовался после столкновения планеты с небесным телом диаметром около полутора метров. Взрыв сорвал с поверхности почву, и образовался след диаметром 15-16 метров.
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Ученым пока не удалось установить точную дату взрыва, поскольку аппарат MRO не покрывает планету полностью. По оценке исследователей, кратер появился на Марсе в период между сентябрем 2016 года и февралем 2019-го.
Специалисты отмечают, что за 13 лет наблюдения в рамках проекта MRO ничего подобного на Марсе не фиксировалось.
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