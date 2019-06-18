Производители бензина в мае резко подняли цены

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Производители бензина в мае подняли цены на свою продукцию на 17,5%, следует из материалов Росстата.

Цена на сырую нефть, в свою очередь, выросла на 4,5%.

Рост цен производителей на бензин в мае не привел к колебаниям розничных цен, свидетельствуют данные Росстата. Так, с 29 апреля по 10 июня рост цен в рознице составил 0,9%, с начала апреля к 10 июня цены увеличились на 0,96%.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку, вице-премьеру, курирующему ТЭК, проверить информацию о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.

Впоследствии представитель Козака Илья Джус сообщил, что вице-премьер обсудил ситуацию с представителями крупнейших нефтяных компаний. Он добавил, что средний рост цен на топливо находится в "пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС".

Цены на топливо существенно выросли весной 2018 года. Это произошло на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля.

Тогда правительство приняло несколько экстренных мер: власти снизили акцизы и отказались от их планового роста.