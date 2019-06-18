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РИА Новости

Производители бензина в мае резко подняли цены

Вчера, 16:38
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Производители бензина в мае подняли цены на свою продукцию на 17,5%, следует из материалов Росстата.
Цена на сырую нефть, в свою очередь, выросла на 4,5%.
Рост цен производителей на бензин в мае не привел к колебаниям розничных цен, свидетельствуют данные Росстата. Так, с 29 апреля по 10 июня рост цен в рознице составил 0,9%, с начала апреля к 10 июня цены увеличились на 0,96%.
Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Дмитрию Козаку, вице-премьеру, курирующему ТЭК, проверить информацию о росте цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке.
Впоследствии представитель Козака Илья Джус сообщил, что вице-премьер обсудил ситуацию с представителями крупнейших нефтяных компаний. Он добавил, что средний рост цен на топливо находится в "пределах инфляционных ожиданий с учетом роста НДС".
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17 июня 2018, 08:00
Пан или пропан? Сколько можно сэкономить, переведя машину на газ
Цены на топливо существенно выросли весной 2018 года. Это произошло на фоне роста мировых цен на нефть и слабого рубля.
Тогда правительство приняло несколько экстренных мер: власти снизили акцизы и отказались от их планового роста.
Также кабмин договорился с нефтекомпаниями о временной фиксации цен.
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Цены на нефтьРосстатРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Русская забава! Отдать все природные ресурсы в частные руки, А потом просить их не поднимать цены на топливо!!!
18 июня, 18:09
Robin Bobin
12321211
Т.е. исходя из логики правительства и нефтяников инфляция с учетом роста НДС в этом году составила 17,5 процентов?
18 июня, 17:23
Сергей Коротких
11412032
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