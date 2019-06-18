ЕС заявил о готовности применить необходимые меры из-за событий в Венесуэле

БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. ЕС обеспокоен ухудшением политической ситуации в Венесуэле, готов использовать "все необходимые меры" для реагирования на события в этой стране, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.
В начале мая Могерини не исключала, что ЕС может усилить санкции в отношении отдельных представителей Венесуэлы, если ситуация будет развиваться негативно.
В сообщении, распространенном от имени ЕС, подтверждается призыв к "политическому выходу из кризиса путем проведения свободных и заслуживающих доверия президентских выборов".
"ЕС подчеркивает необходимость усиления координации между всеми международными субъектами в поддержку работы по достижению согласованных результатов, ведущих к свободным и справедливым выборам", - заявила Могерини, добавив, что "ЕС будет продолжать следить за ситуацией и готов использовать все должные меры для реагирования на события на месте".
Она подчеркнула серьезную озабоченность ЕС ухудшением политической и гуманитарной ситуации в Венесуэле.
"Продолжающиеся действия в отношения членов Национального собрания, включая необоснованные аресты и снятие с них депутатской неприкосновенности, препятствуют его конституционной работе", - говорится в сообщении, распространенном от имени ЕС.
Могерини также призвала "все заинтересованные стороны Венесуэлы добросовестно участвовать" в переговорном процессе в Норвегии и "проложить путь к его успеху с помощью конкретных мер укрепления доверия, таких, как освобождение заключенных".
"ЕС готов поддержать реализацию результатов этого процесса, если этого потребуют стороны", - говорится в заявлении.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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