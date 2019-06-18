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РИА Новости

Председатель Мосгорсуда поддержала отмену клеток в залах заседаний

Вчера, 16:37
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова поддержала отмену металлических клеток в залах судов, но опасается за безопасность участников процесса, если уберут любые ограждения.
"Я всегда была против клеток", - заявила она на заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы. Егорова отметила, что сама придумала стеклянные прозрачные кабины, которые сейчас используются в Мосгорсуде и ряде районных судов.
Тем не менее она опасается за безопасность участников процесса. Егорова вспомнила несколько случаев нападения, свидетельницей некоторых она была сама. "Я была секретарем. Подсудимый выпрыгнул из-за ограждения, хотел достать судью, не смог, но вырвал серьгу из уха народного заседателя", - сказала председатель Мосгорсуда.
Зал судебных заседаний
Вчера, 11:56
Верховный суд поддержал отмену клеток в залах судов
Она вспомнила и случай группы подсудимых, один из которых в зале суда достал заточку и напал на того, кто давал показания на подельников. В итоге она считает оптимальным убрать клетки, но оставить защитные ограждения.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минюсту, МВД и Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Эту тему также ранее поднимала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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