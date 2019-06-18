Председатель Мосгорсуда поддержала отмену клеток в залах заседаний

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова поддержала отмену металлических клеток в залах судов, но опасается за безопасность участников процесса, если уберут любые ограждения.

"Я всегда была против клеток", - заявила она на заседании Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом Москвы. Егорова отметила, что сама придумала стеклянные прозрачные кабины, которые сейчас используются в Мосгорсуде и ряде районных судов.

Тем не менее она опасается за безопасность участников процесса. Егорова вспомнила несколько случаев нападения, свидетельницей некоторых она была сама. "Я была секретарем. Подсудимый выпрыгнул из-за ограждения, хотел достать судью, не смог, но вырвал серьгу из уха народного заседателя", - сказала председатель Мосгорсуда.

Она вспомнила и случай группы подсудимых, один из которых в зале суда достал заточку и напал на того, кто давал показания на подельников. В итоге она считает оптимальным убрать клетки, но оставить защитные ограждения.