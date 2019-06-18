Меркель объяснила, почему ей стало плохо на встрече с Зеленским

Как рассказали корреспонденту РИА Новости фотографы, которые входили в пул и вели съемку приветствия Зеленского со стороны Меркель в ведомстве канцлера ФРГ, глава немецкого государства сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза в ходе исполнения государственных гимнов. Затем оба лидера проследовали в ведомство.