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РИА Новости

Меркель объяснила, почему ей стало плохо на встрече с Зеленским

Вчера, 16:34
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© REUTERS / Hannibal HanschkeВстреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Берлине. 18 июня 2019
Встреча Владимира Зеленского и Ангелы Меркель в Берлине. 18 июня 2019
© REUTERS / Hannibal Hanschke
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила обезвоживанием свое болезненное состояние перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как рассказали корреспонденту РИА Новости фотографы, которые входили в пул и вели съемку приветствия Зеленского со стороны Меркель в ведомстве канцлера ФРГ, глава немецкого государства сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза в ходе исполнения государственных гимнов. Затем оба лидера проследовали в ведомство.
"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", - заявила Меркель на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о самочувствии.
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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияБерлин (город)В мире
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