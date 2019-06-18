Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни о Захарченко

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская певица Юлия Чичерина рассказала о травле в интернете из-за новой песни "Его оплот", посвященной убитому в результате теракта главе ДНР Александру Захарченко.
Артистка рассказала, что участники травли добились блокировки ее аккаунта в фейсбуке, распускают о ней лживые сплетни и обсуждают ее внешность. Она намекнула, что эти люди с Украины, отметив, что так себя вести "очень не по-европейски".
По ее словам, "стукачи" даже пожаловались на нее в правоохранительные органы.
"Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют — террористка ли я или экстремистка?" — написала она в Instagram.
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По мнению Чичериной, жалующиеся на нее люди являются потомками тех, кто "стучал на невинных" во времена сталинских репрессий.
Певица предложила штрафовать обидчиков, так как "меньше всего продажные люди любят платить".
С самого начала конфликта на юго-востоке Украины Чичерина сразу поддержала самопровозглашенные республики Донбасса. Певица регулярно ездит туда с концертами. В 2015 году СБУ возбудила на Чичерину уголовное дело о "посягательстве на целостность государства" и объявила ее в розыск.
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