Чичерина пожаловалась на травлю из-за песни о Захарченко

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российская певица Юлия Чичерина рассказала о травле в интернете из-за новой песни "Его оплот", посвященной убитому в результате теракта главе ДНР Александру Захарченко.

Артистка рассказала, что участники травли добились блокировки ее аккаунта в фейсбуке, распускают о ней лживые сплетни и обсуждают ее внешность. Она намекнула, что эти люди с Украины, отметив, что так себя вести "очень не по-европейски".

По ее словам, "стукачи" даже пожаловались на нее в правоохранительные органы.

"Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют — террористка ли я или экстремистка?" — написала она в Instagram.

По мнению Чичериной, жалующиеся на нее люди являются потомками тех, кто "стучал на невинных" во времена сталинских репрессий.

Певица предложила штрафовать обидчиков, так как "меньше всего продажные люди любят платить".