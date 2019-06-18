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РИА Новости

Силовики обстреляли Ясное зажигательными боеприпасами, заявили в ДНР

Вчера, 16:30
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике поселку Ясное, горит жилой дом, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
"Открыли огонь из крупнокалиберного пулемёта с применением зажигательных боеприпасов по населённому пункту Ясное", - сказал Безсонов, уточнив, что обстрел был начат в 14.05 (совпадает с мск) морскими пехотинцами из 35-й бригады ВС Украины.
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По его словам, в результате обстрела загорелся жилой дом по улице Победы. На данный момент сотрудники МЧС тушат пожар. Информация о пострадавших уточняется.
"Обращаем внимание международных организаций на то, что подобные ничем не спровоцированные действия украинских силовиков против мирного населения, в преддверии заседания контактной группы в Минске, открыто демонстрируют свое нежелание установлению мира на Донбассе", - сказал Безсонов.
По информации МЧС республики, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за неделю произошло шесть пожаров. В одном случае спасатели не могли приступить к тушению из-за активных боевых действий.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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