Силовики обстреляли Ясное зажигательными боеприпасами, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по подконтрольному самопровозглашенной Донецкой народной республике поселку Ясное, горит жилой дом, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

"Открыли огонь из крупнокалиберного пулемёта с применением зажигательных боеприпасов по населённому пункту Ясное", - сказал Безсонов, уточнив, что обстрел был начат в 14.05 (совпадает с мск) морскими пехотинцами из 35-й бригады ВС Украины.

По его словам, в результате обстрела загорелся жилой дом по улице Победы. На данный момент сотрудники МЧС тушат пожар. Информация о пострадавших уточняется.

"Обращаем внимание международных организаций на то, что подобные ничем не спровоцированные действия украинских силовиков против мирного населения, в преддверии заседания контактной группы в Минске, открыто демонстрируют свое нежелание установлению мира на Донбассе", - сказал Безсонов.