Госдума изменит регламент работы в связи с прямой линией с Путиным

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по контролю и регламенту внести изменения в работу депутатов в четверг, 20 июня, в связи с прямой линией с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщил Володин на пленарном заседании во вторник, фракции Госдумы просили предоставить им возможность посмотреть прямую линию с президентом, "учитывая, что это касается и наших избирательных округов, и в целом нам интересны ответы на вопросы, которые прозвучат".

"Если все это предложение поддержат, то мы могли бы с вами дать поручение комитету Госдумы по контролю и регламенту рассмотреть вопрос четверг... сформатировать как день работы в комитетах... Мы даем поручение комитету Госдумы по контролю и регламенту на завтрашнее заседание Совета Госдумы внести проект постановления о 20 июня как о дне работы депутатов в комитетах", - сказал Володин.