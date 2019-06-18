Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T16:25Z
https://ria.ru/20190618/1555672535.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155116/77/1551167712_230:246:2299:1410_1036x0_80_0_0_87097e0496770321a93f928e5f05714d.jpg
РИА Новости

Госдума изменит регламент работы в связи с прямой линией с Путиным

Вчера, 16:25
321
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / В здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по контролю и регламенту внести изменения в работу депутатов в четверг, 20 июня, в связи с прямой линией с президентом России Владимиром Путиным.
Как сообщил Володин на пленарном заседании во вторник, фракции Госдумы просили предоставить им возможность посмотреть прямую линию с президентом, "учитывая, что это касается и наших избирательных округов, и в целом нам интересны ответы на вопросы, которые прозвучат".
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Вчера, 15:06
Телеканалы отвели на прямую линию с Путиным три часа
"Если все это предложение поддержат, то мы могли бы с вами дать поручение комитету Госдумы по контролю и регламенту рассмотреть вопрос четверг... сформатировать как день работы в комитетах... Мы даем поручение комитету Госдумы по контролю и регламенту на завтрашнее заседание Совета Госдумы внести проект постановления о 20 июня как о дне работы депутатов в комитетах", - сказал Володин.
Трансляция прямой линии начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "МИР", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". Прямая трансляция также будет доступна и пользователям соцсетей. Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Вчера, 11:27
Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
310019
Обсудить 0
Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп
Премьер-министры Франции и России обсудят Сирию и Украину
РИА
Новости
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
Телеканалы отвели на прямую линию с Путиным три часа
Сотрудники колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным принимают звонки
Число обращений на прямую линию с Путиным приближается к миллиону
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел совещание по подготовке прямой линии
Лента
новостей
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
В Госдуме началась работа по введению биометрической регистрации депутатов
МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель
Въезд в Чемодановку
Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2019 год
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным
Политологи назвали возможные темы "Прямой линии" с Путиным
Рабочий проводит контроль на приемной станции нефтепровода Дружба
Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
Новорожденные в родильном доме
Минтруд прокомментировал прогноз ООН по численности россиян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:04Власти сообщили о нормализации ситуации в Чемодановке после конфликта
11:57МЧС предупредило москвичей о жаре до 31 градуса в среду
11:54Польша может обратиться в суд за компенсацией за "грязную" нефть в "Дружбе"
11:49Мединский назвал критерии успеха для кинематографистов
11:47Акцию с табличками устроили политтехнологи, заявила вице-мэр Екатеринбурга
11:47Полную картину конфликта в Чемодановке восстановили, заявил Белозерцев
11:46Польша оценила объем загрязненной нефти из России в один миллион тонн
11:46Экономика ЕС оправилась от российских контрсанкций, утверждает Могерини
11:45В Крыму задержали разыскиваемого Интерполом украинца
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
Лента новостейМолния