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РИА Новости

Москалькова предложить убрать пищевой мак из списка наркотиков

Вчера, 16:21
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© Радио SputnikУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
© Радио Sputnik
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нужно убрать из перечня наркотических веществ пищевой мак, сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Она отметила, что важно пересмотреть перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, чтобы туда не попадали такие продукты, как, например, пищевой мак.
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"Сегодня за продажу пищевого мака пострадало большое количество людей, которые, на мой взгляд, не являются общественно опасными. Это продавцы, руководители фирм, продававшие пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что в нем есть соломка, он не очищен. Они продают каждому понемногу, но в целом за день получается большой объем продажи этого мака. Привлекали и привлекают этих людей к уголовной ответственности, и они получают очень высокие сроки наказания", - процитировали Москалькову в пресс-службе.
Главным критерием уголовной политики она назвала общественную опасность деяния. "Мы считаем этих людей общественно опасными? Я лично не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", - говорится в комментарии омбудсмена.
Омбудсмен подчеркнула, что процесс внесения изменений в статью 228 Уголовного кодекса (незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических и психотропных средств) продолжается. Она призвала искать компромисс, чтобы наркодельцы и сбытчики наркотиков не уходили от ответственности, а невиновные люди не страдали.
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