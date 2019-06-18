Москалькова предложить убрать пищевой мак из списка наркотиков

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нужно убрать из перечня наркотических веществ пищевой мак, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

Она отметила, что важно пересмотреть перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, чтобы туда не попадали такие продукты, как, например, пищевой мак.

"Сегодня за продажу пищевого мака пострадало большое количество людей, которые, на мой взгляд, не являются общественно опасными. Это продавцы, руководители фирм, продававшие пищевой мак, разрешенный к продаже, но экспертиза показывает, что в нем есть соломка, он не очищен. Они продают каждому понемногу, но в целом за день получается большой объем продажи этого мака. Привлекали и привлекают этих людей к уголовной ответственности, и они получают очень высокие сроки наказания", - процитировали Москалькову в пресс-службе.

Главным критерием уголовной политики она назвала общественную опасность деяния. "Мы считаем этих людей общественно опасными? Я лично не считаю. В данном случае закон начинает работать формально, потому что он не отшлифован", - говорится в комментарии омбудсмена.