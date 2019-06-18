В "Роскосмосе" назвали возможный вклад России в проект окололунной станции

"Мы пока еще не приняли окончательное решение об уровне и объеме нашего участия в проекте создания окололунной платформы Gateway. Однако после завершения испытаний нового космического корабля и ракеты-носителя сверхтяжелого класса мы готовы оказать поддержку проекту - как минимум, предоставляя резервное средство поддержки и спасения экипажа", - сказал он.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что РФ готова участвовать в создании окололунной станции Gateway только на равных с США, и отмечал, что к американцам возникает много вопросов относительно параметров программы Gateway, в том числе по срокам, архитектуре.

В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания Gateway, с которой человек будет летать на лунную поверхность и обратно на многоразовых аппаратах. Строительство станции начнется в 2022 году, посадка американцев на поверхность Луны запланирована на 2024 год. В НАСА подчеркивают, что Gateway является международным проектом и будет реализовываться с привлечением коммерческих компаний.