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РИА Новости

В "Роскосмосе" назвали возможный вклад России в проект окололунной станции

Вчера, 16:21
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ЛЕ БУРЖЕ (Франция), 18 июн - РИА Новости. Россия готова предоставить средства спасения экипажа международной окололунной станции Gateway как свой вклад в создание этого проекта, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Сергей Савельев.
"Мы пока еще не приняли окончательное решение об уровне и объеме нашего участия в проекте создания окололунной платформы Gateway. Однако после завершения испытаний нового космического корабля и ракеты-носителя сверхтяжелого класса мы готовы оказать поддержку проекту - как минимум, предоставляя резервное средство поддержки и спасения экипажа", - сказал он.
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на Петербургском международном экономическом форуме 2019
7 июня, 20:19
Рогозин предложил Китаю объединиться в создании лунной базы
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что РФ готова участвовать в создании окололунной станции Gateway только на равных с США, и отмечал, что к американцам возникает много вопросов относительно параметров программы Gateway, в том числе по срокам, архитектуре.
В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания Gateway, с которой человек будет летать на лунную поверхность и обратно на многоразовых аппаратах. Строительство станции начнется в 2022 году, посадка американцев на поверхность Луны запланирована на 2024 год. В НАСА подчеркивают, что Gateway является международным проектом и будет реализовываться с привлечением коммерческих компаний.
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РоскосмосНАСАДмитрий РогозинСШАРИА Наука
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