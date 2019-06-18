МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. До конца года в Москве заменят 13 станций мониторинга воздуха, рассказал журналистам глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.
"В этом году будем закупать новое оборудование, те 53 стационарные станции, которые у нас есть - 13 будем заменять. Сможем более точно измерять параметры, которые измеряли раньше, и прибавится несколько веществ, которые они будут измерять", - сказал Кульбачевский.
Планируется, что увеличится количество станций, которые контролируют сероводород и содержание углеводородов, а также мелких взвешенных частиц. Результаты измерений можно будет посмотреть в "реальном времени" на сайте мосмониторинга.