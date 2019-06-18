Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T16:20Z
https://ria.ru/20190618/1555672330.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

До конца года в Москве заменят 13 станций мониторинга воздуха

Вчера, 16:20
35
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. До конца года в Москве заменят 13 станций мониторинга воздуха, рассказал журналистам глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.
"В этом году будем закупать новое оборудование, те 53 стационарные станции, которые у нас есть - 13 будем заменять. Сможем более точно измерять параметры, которые измеряли раньше, и прибавится несколько веществ, которые они будут измерять", - сказал Кульбачевский.
Планируется, что увеличится количество станций, которые контролируют сероводород и содержание углеводородов, а также мелких взвешенных частиц. Результаты измерений можно будет посмотреть в "реальном времени" на сайте мосмониторинга.
Челябинск
13 мая, 15:08
Россия подготовила план адаптации к негативным изменениям климата
000010
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Выпускники российских школ после церемонии вручения VIII Всероссийской премии Выпускник-2018 в Государственном Кремлевском дворце в Москве
Синоптики предупредили о жаре в Москве во время выпускных
РИА
Новости
СПЧ рекомендовал сокращать и выводить из оборота одноразовую упаковку
Молодой человек рыбачит в Москве
Эксперты развенчали миф об "обитателях-мутантах" в Москве-реке
Воздушные шары
Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары
Лента
новостей
Пластиковая посуда
СПЧ попросил ввести использование многоразовой тары в общепите
Платная парковка на улице Рождественка в Москве
Власти Москвы считают правила платной парковки оптимальными
Туристы на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
АТОР: турпоток в Россию увеличится с введением электронных виз
Вид на Москву со смотровой площадки Лужники
В Москве на среду продлили "оранжевый" уровень погодной опасности
Космический телескоп "Спектр-М" планируют запустить в начале 2030-х годов
Платная парковка
Автоэксперты оценили идею о временном интервале перед оплатой парковки
Вячеслав Тельнов
Исполнительный директор Фонда кино рассказал подробности нападения на него
Тележка с продуктами в супермаркете
Ретейлеры будут передавать нереализованные продукты в социальные учреждения
Пассажиры в самолете
Авиакомпании хотят обязать возмещать убытки пассажирам из-за задержки рейса
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ-2019
Титов назвал обыски в музее "Собрание" в Москве удивительными
Кадр из телесериала Содержанки
"Содержанки" - что будет во втором сезоне сериала
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
10:34В Нижнем Новгороде задержали второго подозреваемого в похищении ребенка
Лента новостейМолния