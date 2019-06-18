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РИА Новости

МВД будет жестко наказывать сотрудников за провокации с наркотиками

Вчера, 16:19
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ИСТРА (Московская обл.), 18 июн - РИА Новости. Министерство внутренних дел России будет принимать самые жесткие меры к своим сотрудникам за провокации с наркотиками при сборе доказательств, заявил журналистам первый замглавы ведомства Александр Горовой.
"Сегодня действительно был повод по определённой ревизии 228 статьи в сторону возможного смягчения санкции. Но это надо оценивать очень комплексно… Те кто говорят, что была провокация с доказательной частью, - мы однозначно будем принимать самые жёсткие меры по отношению к сотрудникам, которые это делали", - сказал Горовой.
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Активно обсуждать возможность смягчения наказания по "наркотической" 228-й статье УК РФ стали, в том числе и законодатели, в связи с резонансным делом журналиста Ивана Голунова.
Горовой отметил, что к обсуждению следует привлечь родителей, чьи дети пострадали от употребления наркотиков, "воровали и уносили из семьи где-то и последнее". Говоря о санкциях по 228-й статье, он напомнил, что МВД лишь согласует выработанные в процессе диалога предложения.
"А какова должна быть санкция? Мы не являемся субъектом законодательной инициативы, мы согласуем или не согласуем те предложения, которые вырабатываются в процессе обмена с другими федеральными органами исполнительной власти, общественностью. И не зря сейчас все проекты федеральных законов вывешиваются для всеобщего обозрения и ревизии того или иного мнения с населением нашей страны. Именно такой подход я и поддерживаю. Две стороны должны участвовать в этом основном диспуте", - заключил Горовой.
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Голунова сначала задержали, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии его уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Специальное заявление на тему этого скандала сделал лично министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Он и объявил, что уголовное преследование журналиста отменено, а двух генералов полиции попросит снять с должностей, что в итоге и произошло. Постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.
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МВД РоссииМВД РФРоссияБезопасностьПроисшествия
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