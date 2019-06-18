МИД Британии ответил шотландскому депутату, почему Россию не звали на D-Day

ЛОНДОН, 18 июн – РИА Новости, Денис Ворошилов. Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан, отвечая на запрос парламентария из Шотландии, приглашали ли Россию на 75-летие высадки в Нормандии союзников во время Второй мировой войны, сообщил, что участие в церемонии было запланировано только для тех государств, чьи солдаты были задействованы в операции.

Ранее парламентарий от Шотландской национальной партии Филиппа Уитфорд направила в МИД Соединенного Королевства запрос о том, направлялось ли России приглашение для участия в состоявшихся в Британии мероприятиях.

"Приглашены были только те страны, которые участвовали в высадке, плюс Германия. Участие Германии обусловлено традицией – она участвовала в посвященных D-Day памятных мероприятиях во Франции на 60-летие и 70-летие высадки. Солдаты и граждане всего СССР внесли решающий вклад в дело разгрома нацизма и понесли безмерные потери", - говорится в полученном РИА Новости ответе Данкана на парламентский запрос.

Королева Великобритании Елизавета Вторая, премьер Тереза Мэй и главы 15 государств почтили 5 июня в английском Портсмуте память погибших при высадке в Нормандии. В Британии на церемонии собрались президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, а также премьеры Австралии, Бельгии, Канады, Чехии, Дании, Греции, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Новой Зеландии, Польши и Словакии. Шестого июня памятная церемония прошла во Франции. При этом многие граждане и политики были удивлены, что на торжественные мероприятие не пригласили РФ.

В начале июня президент РФ Владимир Путин, говоря об отсутствии приглашения на мероприятия в Нормандии, заявил, что и Россия тоже приглашает не всех и не всегда, а он "не свадебный генерал", чтобы его везде звали.