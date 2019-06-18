Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-18T16:07Z
https://ria.ru/20190618/1555671973.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДНР завели дела против украинских командиров из-за обстрелов республики

Вчера, 16:07
280
ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила четыре уголовных дела по статье теракт в отношении украинских командиров после обстрелов населенных пунктов ДНР, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
"Генеральная прокуратура ДНР возбудила четыре уголовных дела по фактам обстрелов с 13 по 18 июня… Возбуждены и расследуются уголовные дела по 19 эпизодам преступлений украинских комбригов", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
По информации ведомства, дела возбуждены по статье теракт в отношении четырех украинских командиров, по приказам которых были обстреляны Донецк, Горловка, Ясиноватая и Новоозовский район. В результате этих обстрелов пострадали три человека, были повреждены жилые дома и инфраструктура.
Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Последствия обстрела Ясиноватой
Вчера, 14:54
Новое перемирие не будет эффективным без дополнительных мер, заявили в ДНР
1210000
Обсудить 2
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонецкая Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Виктор Медведчук
Медведчук рассказал о планах своей партии по восстановлению мира в Донбассе
РИА
Новости
Последствия артобстрела украинскими силовиками района на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. 17 апреля 2018
Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса
Празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии
МИД Британии ответил шотландскому депутату, почему Россию не звали на D-Day
Силовики обстреляли Ясное зажигательными боеприпасами, заявили в ДНР
Лента
новостей
Новорожденные в родильном доме
Минтруд прокомментировал прогноз ООН по численности россиян
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель
В Донецке на шахте остановили вентилятор главного проветривания
В Раде призвали Киев вести диалог с Донбассом для установления мира
Участники во время акции в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе
ЕС заявил о готовности применить необходимые меры из-за событий в Венесуэле
Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Зеленский призвал агитирующих снять санкции с России побывать в Донбассе
На Украине около 30 человек отравились после купания в озере
Запрет на курение в кафе и ресторанах в Москве
МЭР попросило Минздрав доработать "антитабачную концепцию"
Сирия
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
В ДНР заявили об ухудшении ситуации с разведением сил и средств в Донбассе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:43В США на Помпео подали в суд за сокрытие записей со встречи Путина и Трампа
11:41СМИ: у здания Львовской областной администрации проходит акция протеста
11:37Россия готовит к отправке в США три ракетных двигателя РД-180
11:33Эксперт не видит политических проблем для поставки Ирану комплексов С-400
11:33Математики выяснили, сколько иммунных клеток нужно для защиты от ВИЧ
11:26Премию "Инновация-2019" вручат на Стрелке в Нижнем Новгороде
11:25По окраинам Норильска несколько дней гуляет белая медведица
11:25Комитет ГД поддержал проект о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
11:14Эксперт оценил новый порядок присвоения звания старшего лейтенанта
11:13Россия продлевает действие турвиз для граждан Эстонии с месяца до полугода
11:12Мэрия Биробиджана объяснила, за что будут платить при входе в школу
11:11Матвиенко выступила за принятие закона о социальном предпринимательстве
11:04Менее половины россиян слышали о нацпроектах, заявила Матвиенко
10:57В Японском море неизвестное судно пыталось задержать российскую яхту
10:53Индонезия начнет перенос столицы из Джакарты в 2021 году
10:51Ученые назвали способ защититься от рака кишечника
10:50СП готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам
10:45Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
10:39Россия и Сирии заявили, что ООН преуменьшает масштабы бедствия в Эль-Холь
10:38Ученый рассказал о последствиях мутации мух с биоспутника "Фотон-М"
Лента новостейМолния