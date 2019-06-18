В ДНР завели дела против украинских командиров из-за обстрелов республики

ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила четыре уголовных дела по статье теракт в отношении украинских командиров после обстрелов населенных пунктов ДНР, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.

"Генеральная прокуратура ДНР возбудила четыре уголовных дела по фактам обстрелов с 13 по 18 июня… Возбуждены и расследуются уголовные дела по 19 эпизодам преступлений украинских комбригов", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.

По информации ведомства, дела возбуждены по статье теракт в отношении четырех украинских командиров, по приказам которых были обстреляны Донецк, Горловка, Ясиноватая и Новоозовский район. В результате этих обстрелов пострадали три человека, были повреждены жилые дома и инфраструктура.