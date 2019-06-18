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РИА Новости

Избирательный кодекс не наберет голосов, уверен депутат от партии Порошенко

Вчера, 16:05
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Вадим Денисенко считает, что для принятия нового избирательного кодекса в украинском парламенте не наберется нужного количества голосов.
Партия "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность".
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"Я считаю, что возможно до досрочных выборов пересмотреть в парламенте все правки к новому избирательному кодексу. Особенно если поставить этот вопрос на голосование до конца этой сессии. Потому что главное - быть результативными. С моей точки зрения, голосов за этот законопроект не хватает", - сказал Денисенко в эфире украинского телеканала NewsOne во вторник.
По его словам, в парламенте даже никто не собирает голоса, чтобы проголосовать.
"За этот закон не будут голосовать мажоритарщики. Некоторые вообще проголосуют за него в первом чтении, чтобы, в общем, проголосовать за него отрицательно. Этот законопроект появился еще десять лет назад, некоторые эксперты утверждают, что он может способствовать федерализации Украины", - добавил депутат.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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Вадим ДенисенкоУкраинаВ мире
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