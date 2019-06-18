Избирательный кодекс не наберет голосов, уверен депутат от партии Порошенко

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Вадим Денисенко считает, что для принятия нового избирательного кодекса в украинском парламенте не наберется нужного количества голосов.

Партия "Блок Петра Порошенко" перед досрочными выборами в Верховную раду сменила название на "Европейскую солидарность".

"Я считаю, что возможно до досрочных выборов пересмотреть в парламенте все правки к новому избирательному кодексу. Особенно если поставить этот вопрос на голосование до конца этой сессии. Потому что главное - быть результативными. С моей точки зрения, голосов за этот законопроект не хватает", - сказал Денисенко в эфире украинского телеканала NewsOne во вторник.

По его словам, в парламенте даже никто не собирает голоса, чтобы проголосовать.

"За этот закон не будут голосовать мажоритарщики. Некоторые вообще проголосуют за него в первом чтении, чтобы, в общем, проголосовать за него отрицательно. Этот законопроект появился еще десять лет назад, некоторые эксперты утверждают, что он может способствовать федерализации Украины", - добавил депутат.