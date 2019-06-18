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РИА Новости

В Кремле назвали слова Кудрина о бедности "эмоциональным проявлением"

Вчера, 16:09
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина, который заявил о том, что дальнейший рост уровня бедности в стране чреват социальным взрывом. По словам представителя Кремля, такие заявления — это "эмоциональные проявления".
О бедности Кудрин говорил в интервью Владимиру Познеру в его программе на Первом канале. По словам главы Счетной палаты, в последнее время уровень жизни в России снижается, сейчас за чертой бедности находится 12,5 миллиона человек.
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"Семьдесят процентов наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети", — добавил он.
При этом, подчеркнул Кудрин, бедность в России стала позором, потому что "в стране с таким уровнем ВВП на душу населения, с постоянно растущей зарплатой" иметь такое количество бедных — "это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого капитала".

Реакция Кремля

Слова главы Счетной палаты по просьбе журналистов прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Формулировки насчет каких-то взрывов и так далее — мы не можем с этим согласиться. Скорее, относим это к эмоциональным проявлениям", — сказал он.
При этом Песков отметил, что проблема бедности существует и это никто не скрывает. "Но и гипертрофированно ее оценивать мы тоже считаем неверным", — добавил он.
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Он обратил внимание на то, что в последнее время действительно выросло количество людей, доходы которых сократились, в первую очередь из-за процессов, происходящих в экономике. Но, по его словам, "в то же время говорить о росте бедности в данном случае нельзя".
"А главное, что президент считает проблему наличия людей с доходами ниже прожиточного уровня самой первоочередной проблемой. И, собственно, реализация многих нацпроектов — она имеет своей целью как раз решение этой проблемы. Поэтому работа во многом концентрируется для решения этой проблемы", — заключил пресс-секретарь.

Меры против бедности

В интервью Познеру Кудрин также рассказал о подготовленных предложениях, которые снизили бы уровень бедности в российских семьях на 30-40 процентов.
"Часть этих предложений взята сейчас, ну, например, есть материнский капитал, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный. И для первого ребенка тоже введено пособие, если семья находится в зоне бедности, но это решение принято только для тех, у кого родились дети с 2018 года, а вообще-то это мера должна быть распространена на всех", — пояснил глава Счетной палаты.
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Голикова заявила, что 51% многодетных семей находятся за чертой бедности
По его мнению, сумма, которая пойдет на выплаты, не слишком велика для российского бюджета.
"Я считаю, что не такая громадная цифра, разумная цифра, посильная нашему бюджету, могла бы быть использована, чтобы процентов на сорок сразу сократить бедность в семьях. И вот это наша забота, и вот это надо сделать срочно. Это на несколько миллионов уменьшило бы количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума", — сказал Кудрин, уточнив, что это не единственная мера.

Мнение экспертов

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что предпосылок для "социального взрыва" пока нет, но это не значит, что нужно успокаиваться.
По словам замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимира Назарова, социальные явления, особенно такие резкие, трудно предсказуемы. Он отметил, что есть общества, в которых люди очень долго живут при довольно низком уровне жизни, но никаких всплесков социальной активности не предвидится, а есть общества, которые резко реагируют на самые незначительные изменения.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
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"Поэтому я бы не брался предсказать некий социальный взрыв, можно говорить о росте социальной напряженности. Пока и этого не видно, потому что тот же уровень бедности сейчас стабилизировался. То есть лучше люди не живут, но и сильно хуже они тоже не живут", — сказал Назаров.
Но это "не значит, что нужно успокаиваться", считает он. По мнению эксперта, если цель майских указов президента по снижению бедности в два раза будет достигнута, это улучшит психологический климат в обществе.
Назаров напомнил, что большая часть бедных в России — это семьи с детьми, и здесь, считает он, меры по поддержке пока затрагивают слишком узкую категорию — тех, у кого есть дети до трех лет.
"Эту программу надо расширять, но вот вопрос, где найти на нее ресурсы. <...> Сейчас я бы не делал основную ставку в борьбе с бедностью на экономический рост, а делал бы больше ставку именно на помощь со стороны государства", — добавил он.
Профессор кафедры ЮНЕСКО Института государственной службы и управления РАНХиГС Ольга Астафьева со своей стороны отметила, что между фактором понижения уровня достатка людей и фактором социального напряжения есть прямая взаимосвязь. "Ничего нового я здесь абсолютно не вижу", — сказала она.
По ее мнению, граждане понимают, что трудности могут быть связаны с правильным регулированием экономических процессов, созданием рабочих мест, а не исключительно с повышением зарплат. Сейчас, добавила Астафьева, следует разобраться, в каких сферах средства расходуются неэффективно.
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Алексей КудринДмитрий ПесковРоссияОбщество
Популярные комментарии
Нищий народ, жируещее правительство с жирующей армией чиновников говорят что народ не бедствует, что это всё эмоции! Сытый голодного не разумеет
18 июня, 16:38
Андрей Азарнов
8601010
Народ беднеет, олигархи богатеют, у власти изменить положение дел не то чтобы получается… но повода для эмоций, понятное дело, нет. Ага!
18 июня, 16:46
Panikoba Luravdaule
6900001
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