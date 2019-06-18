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РИА Новости

В Кремле прокомментировали слова Зеленского по теме разговора с Путиным

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому Bild рассказал, с каких слов начнет разговор с Владимиром Путиным.
"Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина", — отметил он. При этом президент Украины выразил надежду, что полуостров в скором времени удастся вернуть в состав страны.
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Зеленский также подчеркнул, что считает своей целью достичь мира на Донбассе с помощью дипломатических методов, в частности, переговоров в "минском формате".
Он отметил, что переговоры будут проходить по-новому, однако Киев "не может ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день".
В Кремле прокомментировали заявление украинского лидера. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о возвращении Донбасса стоит говорить с жителями этого региона, так как именно они принимают решение.
При этом он добавил, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается.
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Представитель Кремля ответил также на вопрос, какими могут быть первые слова Путина при общении с Зеленским. Он подчеркнул, что российский лидер всегда начинает общение с "правильных фраз".
Ранее в интервью телекомпании "Мир" Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины. Однако в планах президента пока нет контактов с Зеленским.
В свою очередь, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила РИА Новости, что встреча президентов России и Украины должна пройти в Симферополе, чтобы украинский лидер увидел реакцию крымчан на свои слова о принадлежности полуострова.
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По ее мнению, Зеленского ждала бы участь предыдущего президента Украины Петра Порошенко, который "не знал, как уносить ноги из Симферополя", когда приехал на полуостров в феврале 2014 года.
На слова Зеленского также отреагировал заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Он призвал президента Украины перестать воспринимать крымчан как "мешок картошки", который можно вернуть, а вопрос статуса полуострова вынести за скобки в процессе нормализации российско-украинских отношений.
По его словам, опытный политик старался бы найти компромисс с Россией, а не отрицать с порога любую возможность диалога.
Творческие муки
Вчера, 16:09
Творческие муки
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РоссияУкраина
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Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
Зеленский рассказал, как начнет разговор с Путиным при встрече
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