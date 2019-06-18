В Кремле прокомментировали слова Зеленского по теме разговора с Путиным

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью немецкому Bild рассказал, с каких слов начнет разговор с Владимиром Путиным.

"Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина", — отметил он. При этом президент Украины выразил надежду, что полуостров в скором времени удастся вернуть в состав страны.

Зеленский также подчеркнул, что считает своей целью достичь мира на Донбассе с помощью дипломатических методов, в частности, переговоров в "минском формате".

Он отметил, что переговоры будут проходить по-новому, однако Киев "не может ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день".

В Кремле прокомментировали заявление украинского лидера. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о возвращении Донбасса стоит говорить с жителями этого региона, так как именно они принимают решение.

При этом он добавил, что вопрос принадлежности Крыма не обсуждается.

Представитель Кремля ответил также на вопрос, какими могут быть первые слова Путина при общении с Зеленским. Он подчеркнул, что российский лидер всегда начинает общение с "правильных фраз".

Ранее в интервью телекомпании "Мир" Владимир Путин выразил надежду на восстановление отношений России и Украины. Однако в планах президента пока нет контактов с Зеленским.

В свою очередь, глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила РИА Новости, что встреча президентов России и Украины должна пройти в Симферополе, чтобы украинский лидер увидел реакцию крымчан на свои слова о принадлежности полуострова.

По ее мнению, Зеленского ждала бы участь предыдущего президента Украины Петра Порошенко, который "не знал, как уносить ноги из Симферополя", когда приехал на полуостров в феврале 2014 года.

На слова Зеленского также отреагировал заместитель председателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. Он призвал президента Украины перестать воспринимать крымчан как "мешок картошки", который можно вернуть, а вопрос статуса полуострова вынести за скобки в процессе нормализации российско-украинских отношений.