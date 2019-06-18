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РИА Новости

Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

Вчера, 15:56
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
На опубликованных кадрах видно, как лидеры двух стран стоят рядом на красной дорожке. Неожиданно Меркель начинает колотить. За минуту она поменяла положение рук около десяти раз. При этом Зеленский никак не отреагировал на происходящее.
Фотографы, присутствовавшие на встрече, рассказали корреспонденту РИА Новости, что канцлер действительно сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза при исполнении государственных гимнов.
Сама Меркель на итоговой пресс-конференции сообщила, что ей стало не по себе из-за обезвоживания: в Берлине во вторник столбик термометра достиг отметки в 30 градусов.

"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", — добавила канцлер.

Украинский лидер прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с канцлером. Они обсудили прекращение конфликта в Донбассе и новые перспективы экономического сотрудничества.
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Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГермания
Популярные комментарии
Службу протокола германского правительства надо разгонять метлой. Канцлеру просто принародно плохо и никто даже не реагирует на ее полуобморочное состояние. Просто жуть... Да и Зеленский, любующийся сам собой, неприятен до ужаса...
18 июня, 16:13
Юрий Смольянов
307514214
От вида порошенко, солдаты теряют сознание. От зеленского глав государств трясет. Еще толком не стал президентом, а уже довел главу германии до трясучки. Не хило.....
18 июня, 16:11
strannik_4691
20110110019
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