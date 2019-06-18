Меркель стало плохо во время встречи с Зеленским

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На опубликованных кадрах видно, как лидеры двух стран стоят рядом на красной дорожке. Неожиданно Меркель начинает колотить. За минуту она поменяла положение рук около десяти раз. При этом Зеленский никак не отреагировал на происходящее.

Фотографы, присутствовавшие на встрече, рассказали корреспонденту РИА Новости, что канцлер действительно сильно дрожала всем телом, особенно это бросалось в глаза при исполнении государственных гимнов.

Сама Меркель на итоговой пресс-конференции сообщила, что ей стало не по себе из-за обезвоживания: в Берлине во вторник столбик термометра достиг отметки в 30 градусов.

"Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо", — добавила канцлер.