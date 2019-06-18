В Крыму пообещали открыть доступ к могиле философа Данилевского в Форосе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил журналистам, что уход за могилой русского философа Николая Данилевского в Форосе и доступ к ней будут обеспечены, соответствующие мероприятия уже разрабатываются.

Представители общественности Крыма в ходе Ливадийского форума обратились к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой о содействии в сохранении могилы русского философа Николая Данилевского в Крыму. Валентина Матвиенко попросила главу Республики Крым взять на контроль этот вопрос.

"План действий есть, (Сергей Ефимов, глава госкомитета по охране культурного наследия - ред) доложит на следующем заседании правительства, что нужно делать непосредственно с этим объектом. Но в принципе там все органы власти найдут решение проблемы, чтобы был доступ (к могиле - ред). Угрозы нет никакой", - сказал Аксенов.