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РИА Новости

В Крыму пообещали открыть доступ к могиле философа Данилевского в Форосе

Вчера, 15:56
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Крым. Форос. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил журналистам, что уход за могилой русского философа Николая Данилевского в Форосе и доступ к ней будут обеспечены, соответствующие мероприятия уже разрабатываются.
Представители общественности Крыма в ходе Ливадийского форума обратились к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой о содействии в сохранении могилы русского философа Николая Данилевского в Крыму. Валентина Матвиенко попросила главу Республики Крым взять на контроль этот вопрос.
"План действий есть, (Сергей Ефимов, глава госкомитета по охране культурного наследия - ред) доложит на следующем заседании правительства, что нужно делать непосредственно с этим объектом. Но в принципе там все органы власти найдут решение проблемы, чтобы был доступ (к могиле - ред). Угрозы нет никакой", - сказал Аксенов.
В конце апреля в соцсетях появилась информация о том, что могиле русского философа Николя Данилевского (1822-1855) требуется уход, а доступ к ней ограничен. Само захоронение находится ныне на территории ведомственного санатория, бывшего детского лагеря имени Комарова в поселке Форос на южном берегу Крыма.
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