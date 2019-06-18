Госдума приняла в первом чтении поправки в бюджет на 2019 год

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке параметров федерального бюджета на 2019 год. Второе чтение запланировано на 25 июня.

Законопроект подготовлен с учетом корректировки основных характеристик прогноза социально-экономического развития, уточнения приоритетов в расходах, которые необходимо реализовать в текущем году, а также мер, содержащихся в послании президента РФ Федеральному Собранию, сообщил, представляя документ депутатам, первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов.

"Не меняется прогноз по темпам роста ВВП, по темпам инфляции, по росту инвестиций, по цене на нефть. Все параметры сохранены на том же самом уровне, когда мы принимали основной закон о бюджете на 2019-2021 годы. Меняется лишь несколько курс рубля, он пересмотрен в сторону незначительного ослабления", - отметил Силуанов.

Согласно проекту, общий объем доходов федерального бюджета на 2019 год увеличивается на 205,6 миллиарда рублей - до 20 триллионов 174,9 миллиарда рублей (18,5% ВВП). При этом поступление ненефтегазовых доходов увеличивается на 264,3 миллиарда рублей, а нефтегазовых доходов, наоборот, уменьшается на 58,7 миллиарда рублей.

Расходы бюджета увеличиваются на 256,5 миллиарда рублей - до 18 триллионов 293,7 миллиарда рублей (16,8% ВВП). Связано это с двумя факторами: ростом доходов от ненефтегазового сектора и предложениями по экономии бюджетных ассигнований, которая уже может сложиться до конца года. "Изменения в бюджет носят адресный характер. Эти средства необходимы для решения вопросов, которых ждут наши граждане", - заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.