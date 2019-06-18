Минтруд прокомментировал прогноз ООН по численности россиян

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Минтруд использует в своей работе данные Росстата, рассказали в пресс-службе ведомства после прогноза ООН по численности россиян.

Согласно докладу экспертов ООН, население России, которое сейчас составляет около 145 миллионов, может сократиться до 100 миллионов человек к концу 2070-х годов в соответствии с пессимистичным вариантом прогноза экспертов ООН. По другим оценкам, может с наступлением 2080 года превысить 160 миллионов человек. При этом среднее медианное значение для 2080 года составляет около 127 миллионов.

"Минтруд в своей работе использует данные Росстата", - сказали в пресс-службе Минтруда в ответ на вопрос о наличии прогноза по изменению численности населения страны.

На сайте Росстата опубликован демографический прогноз до 2035 года. Согласно низкому варианту прогноза, численность населения страны на начало 2036 года составит 138,1 миллиона человек, по среднему варианту - 144 миллиона, а по высокому - 153,2 миллиона.