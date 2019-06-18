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РИА Новости

Минобороны Турции призвало США к диалогу

Вчера, 15:54
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АНТАКЬЯ (Турция), 18 июн - РИА Новости. Министерство обороны Турции заявило о необходимости продолжать диалог с Вашингтоном, чтобы найти решение проблем, а также вновь выразило недовольство в связи с письмом и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
"Министр (обороны Турции - ред.) Хулуси Акар направил американскому коллеге Патрику Шанахану послание... В послании вновь было выражено недовольство стилем, использованным в письме Шанахана, которое не соответствует духу союзничества", - говорится в заявлении.
"Мы подтвердили важность продолжения диалога на основе дружбы и взаимного уважения и продолжения усилий, чтобы найти подходящее решение проблем", - также отмечает минобороны Турции.
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Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки российских C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
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