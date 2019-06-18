У берегов Крыма пропал дайвер, отправившийся ловить моллюсков

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Дайвер пропал в Черном море у берегов Крыма на прошлой неделе, поисковая операция результатов не принесла, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.

По данным ведомства, речь идет о дайвере из Екатеринбурга Дмитрии Осипове. Инцидент произошел в районе поселка Черноморское на западном берегу Крыма.

"Группа аквалангистов в составе четырех человек с лодкой отправились для ловли рапанов пять дней назад. В назначенное время один из мужчин не вернулся. Его поиски продолжались все это время, но результатов так и не принесли", - сказали в пресс-службе.

В частности, спасателями была обследована акватория Черного моря и береговая линия. В поисковой операции был задействован вертолет.