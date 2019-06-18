У берегов Крыма пропал дайвер, отправившийся ловить моллюсков

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Дайвер пропал в Черном море у берегов Крыма на прошлой неделе, поисковая операция результатов не принесла, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.
По данным ведомства, речь идет о дайвере из Екатеринбурга Дмитрии Осипове. Инцидент произошел в районе поселка Черноморское на западном берегу Крыма.
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"Группа аквалангистов в составе четырех человек с лодкой отправились для ловли рапанов пять дней назад. В назначенное время один из мужчин не вернулся. Его поиски продолжались все это время, но результатов так и не принесли", - сказали в пресс-службе.
В частности, спасателями была обследована акватория Черного моря и береговая линия. В поисковой операции был задействован вертолет.
"На сегодня поисковая операция продолжается. Спасатели, волонтеры и добровольцы проводят осмотр побережья, а также ведется поиск на воде вдоль береговой линии", - отметили в пресс-службе.