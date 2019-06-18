Судья по делу Кочаряна повторно отказался брать самоотвод

ЕРЕВАН, 18 июн – РИА Новости. Судья Апелляционного суда Армении Армен Даниелян повторно отказался брать самоотвод по делу бывшего президента страны Роберта Кочаряна, передает корреспондент РИА Новости.

"Суд принял решение отклонить ходатайство с предложением о самоотводе судьи", - сказал Даниелян во вторник в ходе рассмотрения дела.

В минувшую пятницу Даниелян уже отказался взять самоотвод по предложению адвокатов Кочаряна. Однако после этого аналогичное ходатайство выдвинула адвокат Седа Сафарян, представляющая интересы демонстрантов, пострадавших во время протестов 2008 года. Она мотивировала это тем, что Даниелян был назначен на пост судьи Кочаряном, занимавшим тогда пост президента, и в 2008 году выносил обвинительные заключения по делу о столкновениях.

Адвокаты Кочаряна также повторили свое предложение судье взять самоотвод. По мнению адвокатов, вызывает подозрение, что Даниеляну поручено рассмотреть сразу два вопроса, касающиеся Кочаряна, – жалобу прокуратуры на изменение меры пресечения в отношении бывшего главы государства и жалобу на приостановление производства по делу.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Позднее суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.