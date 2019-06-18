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РИА Новости

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель

Вчера, 15:35
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любой ценой, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Что касается возвращения России, то мы предпринимали разные попытки, мы еще не закончили этот процесс", - сказала Меркель.
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
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"Прилагаются усилия для возвращения России в Парламентскую ассамблею, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определенные условия, как это будет решено - увидим", - добавила канцлер Германии.
Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
В ПАСЕ признали, что меры Москвы привели к финансовым трудностям: пришлось на 9% заморозить бюджет организации, дефицит составил 1,5 миллиона евро. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что если страна не платит взносы в течение двух лет, уставной орган — комитет министров — может рассмотреть вопрос о ее исключении. Для России этот срок наступает в конце июня 2019 года.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
2010500342
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Ангела МеркельПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
Популярные комментарии
А у нас-то кто-то "раскрылился". Даже делегацию собрались сформировать. Может хватит уже унижаться и вести переговоры. Ушли и точка. РФ вовсе не изолирована и без ПАСЕ.
18 июня, 15:43
elya.velichutina
5000003
Браво! Мы все будем только аплодировать, если наши средства не будут разбазариваться на любую русофобскую шваль...
18 июня, 16:25
Дмитрий Широков
1600001
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