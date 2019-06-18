Россию не будут возвращать в ПАСЕ любыми средствами, заявила Меркель

БЕРЛИН, 18 июн - РИА Новости. Усилия по возврату России в ПАСЕ предпринимаются, но это не будет реализовано любой ценой, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что касается возвращения России, то мы предпринимали разные попытки, мы еще не закончили этот процесс", - сказала Меркель.

"Прилагаются усилия для возвращения России в Парламентскую ассамблею, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определенные условия, как это будет решено - увидим", - добавила канцлер Германии.

Отношения России и Совета Европы переживают непростой период. Конфликт обострился в 2014-2015 годах, когда российских парламентариев лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.