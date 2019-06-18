Болтон назвал продление договора СНВ-3 "маловероятным"

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США пока не приняли решение по договору о стратегических наступательных вооружениях, но его продление маловероятно, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

По данным издания, большая часть членов республиканской партии США в 2010 году проголосовали против ратификации СНВ-3, прежде всего из-за отсутствия положений о тактическом и нестратегическом ядерном оружии.

"Этот недостаток остается и сегодня. Поэтому просто продлить договор, означает сохранить этот основной недостаток", - добавил Болтон.

Он заявил, что "СНВ-3 эффективно не покрывает" разрабатываемые Россией новые типы стратегических вооружений, включая гиперзвуковые ракеты и новые носители.

"Поэтому продление (договора) на пять лет без учета угроз, представляемых новыми системами доставки, было бы преступной халатностью", - добавил Болтон.

В то же время он подчеркнул, что при желании сторон, можно весьма быстро провести переговоры. "Люди говорят: "Но СНВ-3 закончит действовать в 2021 году, у нас не будет соглашения о контроле над вооружением". Я скажу вам как закаленный переговорщик в области вооружений, если вы правда хотите провести переговоры, это можно сделать весьма быстро", - заявил Болтон.