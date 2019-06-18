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РИА Новости

Болтон назвал продление договора СНВ-3 "маловероятным"

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСоветник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. США пока не приняли решение по договору о стратегических наступательных вооружениях, но его продление маловероятно, заявил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
"Решения пока нет, но я думаю, (продление) маловероятно", - заявил Болтон изданию Washington Free Beacon.
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Эксперт: Вашингтон готовит СНВ-3 судьбу договора о РСМДКоличество ядерного оружия сокращается, в то же время обладающие им страны продолжают его модернизировать, сказано в докладе SIPRI. Политолог Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что главная опасность сегодня ‒ не в модернизации этого оружия.
По данным издания, большая часть членов республиканской партии США в 2010 году проголосовали против ратификации СНВ-3, прежде всего из-за отсутствия положений о тактическом и нестратегическом ядерном оружии.
"Этот недостаток остается и сегодня. Поэтому просто продлить договор, означает сохранить этот основной недостаток", - добавил Болтон.
Он заявил, что "СНВ-3 эффективно не покрывает" разрабатываемые Россией новые типы стратегических вооружений, включая гиперзвуковые ракеты и новые носители.
"Поэтому продление (договора) на пять лет без учета угроз, представляемых новыми системами доставки, было бы преступной халатностью", - добавил Болтон.
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В то же время он подчеркнул, что при желании сторон, можно весьма быстро провести переговоры. "Люди говорят: "Но СНВ-3 закончит действовать в 2021 году, у нас не будет соглашения о контроле над вооружением". Я скажу вам как закаленный переговорщик в области вооружений, если вы правда хотите провести переговоры, это можно сделать весьма быстро", - заявил Болтон.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Джон БолтонДоговор СНВ-3СШАВ мире
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