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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье завершили химобработку обочин автодорог от борщевика

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Александр ВильфЗаросли борщевика. Архивное фото
Заросли борщевика. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Завершена химическая обработка полос отвода автодорог Московской области от борщевика, говорится в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Дорожные службы обработали от борщевика более чем 1,9 тысячи километров полос отвода вдоль автодорог. Работы по химобработке начались в мае и завершились в полном объеме в середине июня. Наибольший объем работ выполнен вдоль автодорог в Дмитрове, Волоколамском районе и Истре. Сейчас рабочие приступили к механическому окосу растения в населенных пунктах", - цитирует пресс-служба слова министра Алексея Гержика.

Отмечается, что обочины автодорог обработали гербицидами, соответствующими государственному каталогу пестицидов и агрохимикатов, которые не наносят вред окружающей среде.
Ранее сообщалось, что комплексную систему уничтожения борщевика при помощи дронов испытали в Наро-Фоминском округе Московской области. Комплексная обработка земель от борщевика началась в регионе в начале мая. Всего от сорняка планируют очистить более 30 тысяч гектаров земли.
Борщевик
13 июня, 11:51
В Подмосковье испытали систему уничтожения борщевика с помощью дронов
Борщевик — ядовитое растение, достигающее в высоту четырех метров — каждое лето захватывает российские поля. При контакте с ним у человека возникают сильнейшие ожоги, которые в отдельных случаях способны привести к летальному исходу. Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его бутонизации и начала цветения.
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