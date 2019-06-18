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РИА Новости

Суд арестовал 28 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

Вчера, 15:32
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© РИА Новости / СК РФЗадержанный участник конфликта в селе Чемодановка
Задержанный участник конфликта в селе Чемодановка
© РИА Новости / СК РФ
ПЕНЗА, 18 июн — РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы арестовал всех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка.
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов, 28 участников конфликта отправлены в СИЗО на два месяца. Собеседник агентства уточнил, что все арестованные — мужчины из цыганской общины.
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После конфликта в Чемодановке в Астраханскую область уехали 43 человека
Конфликт между цыганским и нецыганским населением Чемодановки вспыхнул 13 июня. В массовой драке пострадали пять человек, один получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии.
Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.
После конфликта из Чемодановки и соседнего села Лопатки добровольно уехали все цыгане.
Как сообщалось в одном из пабликов во "ВКонтакте", конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. В свою очередь, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли и начали драку.
Губернатор региона Иван Белозерцев призвал воздержаться от преждевременных выводов и дождаться итогов расследования.
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1814672318
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Массовая драка в Пензенской областиПроисшествия
Популярные комментарии
Там хоть цыгане есть среди задержанных?
18 июня, 16:14
Аристарх Евлампиевич Аристархов
3532008
Работяги будут сидеть , что с них взять ? Наш суд самый гуманный суд . Неподсудный барон и весёлая мама чёли уехали вовремя ))
18 июня, 16:09
Алексей Николаевич
2710005
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