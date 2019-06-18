Суд арестовал 28 фигурантов дела о массовой драке в Чемодановке

ПЕНЗА, 18 июн — РИА Новости. Первомайский районный суд Пензы арестовал всех фигурантов уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь суда Сергей Маслов, 28 участников конфликта отправлены в СИЗО на два месяца. Собеседник агентства уточнил, что все арестованные — мужчины из цыганской общины.

Конфликт между цыганским и нецыганским населением Чемодановки вспыхнул 13 июня. В массовой драке пострадали пять человек, один получил серьезную черепно-мозговую травму и умер в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии.

Уголовное дело расследует центральный аппарат СК.

После конфликта из Чемодановки и соседнего села Лопатки добровольно уехали все цыгане.

Как сообщалось в одном из пабликов во "ВКонтакте", конфликт начался из-за того, что цыгане приставали к дочерям местных жителей. В свою очередь, президент Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила НСН, что инцидент случился из-за ссоры детей на пруду, а селяне сами пришли и начали драку.