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РИА Новости

Зеленский уверен, что вскоре по транзиту через Украину удастся договориться

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии "Слуга народа" в Киеве. 9 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский перед заседанием съезда партии Слуга народа в Киеве. 9 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшее время "Нафтогаз" и "Газпром" смогут договориться по транзиту газа из РФ через Украину "и никто не будет Украине выкручивать руки".
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия - Украина - ЕС.
"Сейчас мы ведем переговоры. И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут и, я уверен, мы договоримся. И никто Украине не будет выкручивать руки", - заявил Зеленский.
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович 13 июня сообщал, что на переговорах с главой Минэнерго РФ Александром Новаком они договорились, что будут планировать следующую трехстороннюю встречу на сентябрь.
Рабочий на газовой станции рядом с городом Боярка на Украине
14 июня, 08:00
Последний транзит. Комиссия "Россия — Украина — ЕС" решит будущее трубы
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Марош ШефчовичНафтогаз УкраиныГазпромЕврокомиссияЕвросоюзАлександр НовакВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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