Зеленский уверен, что вскоре по транзиту через Украину удастся договориться

КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в ближайшее время "Нафтогаз" и "Газпром" смогут договориться по транзиту газа из РФ через Украину "и никто не будет Украине выкручивать руки".

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров о дальнейшем транзите российского газа через украинскую территорию в трехстороннем формате Россия - Украина - ЕС.

"Сейчас мы ведем переговоры. И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут и, я уверен, мы договоримся. И никто Украине не будет выкручивать руки", - заявил Зеленский.