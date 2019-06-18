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РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская армия отбила две массированные атаки террористов в Хаме

Вчера, 15:31
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкВоеннослужащие сирийской армии
Военнослужащие сирийской армии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Военнослужащие сирийской армии. Архивное фото
ДАМАСК, 18 июн — РИА Новости. Сегодня сирийская армия отбила две атаки террористов в провинции Хама, передает гостелевидение страны.
По данным телеканала, большая группа террористов "Джебхат ан-Нусры"* и лояльных ей группировок попыталась проникнуть на посты правительственных сил в районе деревни Телль-Мильх.
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"Столкновения привели к тому, что атака была сорвана, убиты и ранены несколько боевиков, уничтожен БТР боевиков и другая их техника, часть которой оснащена пулеметами", — передает Syria TV.
Другая группа террористов, состоящая из боевиков группировок "Хуррас ад-Дин", "Ансар ат-Таухид" и "Катаиб аль-Изза", попыталась захватить посты в районе Телль-Мильх, зайдя через населенный пункт Вади Усман.

"Армия сорвала эту попытку нападения, уничтожен заминированный автомобиль террористов до того, как он достиг цели, ликвидированы несколько боевиков", — подчеркнул телеканал.

Атаки боевиков на Телль-Мильх продолжаются с начала июня. Террористы используют в том числе беспилотники, несущие на себе боеприпасы.
*Запрещенная в России террористическая организация.
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