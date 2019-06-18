Сирийская армия отбила две массированные атаки террористов в Хаме

ДАМАСК, 18 июн — РИА Новости. Сегодня сирийская армия отбила две атаки террористов в провинции Хама, передает Сегодня сирийская армия отбила две атаки террористов в провинции Хама, передает гостелевидение страны.

По данным телеканала, большая группа террористов "Джебхат ан-Нусры"* и лояльных ей группировок попыталась проникнуть на посты правительственных сил в районе деревни Телль-Мильх.

"Столкновения привели к тому, что атака была сорвана, убиты и ранены несколько боевиков, уничтожен БТР боевиков и другая их техника, часть которой оснащена пулеметами", — передает Syria TV.

Другая группа террористов, состоящая из боевиков группировок "Хуррас ад-Дин", "Ансар ат-Таухид" и "Катаиб аль-Изза", попыталась захватить посты в районе Телль-Мильх, зайдя через населенный пункт Вади Усман.

"Армия сорвала эту попытку нападения, уничтожен заминированный автомобиль террористов до того, как он достиг цели, ликвидированы несколько боевиков", — подчеркнул телеканал.

Атаки боевиков на Телль-Мильх продолжаются с начала июня. Террористы используют в том числе беспилотники, несущие на себе боеприпасы.