Тюменские власти направят более 100 млн рублей на ликвидацию свалок

ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал распоряжение о выделении из регионального бюджета 117 миллионов рублей на ликвидацию свалок в трех муниципалитетах, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы главы региона.
"Средства направят в бюджеты Ишимского и Тюменского районов, а также Заводоуковского городского округа. С их помощью территории избавят от 253 свалок, наибольшее число из них – 222 – находятся в Тюменском районе", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что всего в области зарегистрировано 463 несанкционированные свалки, выявленные на территории Тюменской области до 1 января 2019 года. Работа по их ликвидации идет в плановом порядке. В ближайшее время будут выделены средства на ликвидацию свалок в оставшихся двух районах – Исетском и Нижнетавдинском.
"Несанкционированные свалки — одна из главных угроз тюменской экологии. В 2019 году за счет областного бюджета запланировано ликвидировать более 450 несанкционированных свалок, выявленных на территории региона до 1 января 2019 года", – сказал губернатор.