Тюменские власти направят более 100 млн рублей на ликвидацию свалок

"Средства направят в бюджеты Ишимского и Тюменского районов, а также Заводоуковского городского округа. С их помощью территории избавят от 253 свалок, наибольшее число из них – 222 – находятся в Тюменском районе", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего в области зарегистрировано 463 несанкционированные свалки, выявленные на территории Тюменской области до 1 января 2019 года. Работа по их ликвидации идет в плановом порядке. В ближайшее время будут выделены средства на ликвидацию свалок в оставшихся двух районах – Исетском и Нижнетавдинском.