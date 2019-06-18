В комитете Рады не нашли оснований для отставки генпрокурора Луценко

"Генпрокурор увольняется с должности с согласия Верховной рады в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет", — сказал глава комитета в ходе заседания Согласительного совета лидеров парламентских фракций. По его словам, в представлении также не указан докладчик по этому вопросу на комитете. Поэтому комитет не поддержит представление об увольнении Луценко с должности.