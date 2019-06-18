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РИА Новости

В комитете Рады не нашли оснований для отставки генпрокурора Луценко

Вчера, 15:29
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЮрий Луценко
Юрий Луценко
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Юрий Луценко. Архивное фото
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Комитет Верховной рады Украины по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности не нашел оснований для увольнения генпрокурора Юрия Луценко, сообщил во вторник глава комитета, народный депутат Андрей Кожемякин.
Ранее заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский просит Верховную раду дать согласие на увольнение генпрокурора Луценко. Сам Луценко заявил, что Зеленский не имеет права вносить в украинский парламент представление о его увольнении. Для этого необходимо личное заявление или выражение недоверие депутатов Верховной рады. Также Луценко считает, что парламент не проголосует за его отставку.
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По словам Кожемякина, в представлении Зеленского не указаны законные основания для увольнения Луценко. В частности, в нем не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).
"Генпрокурор увольняется с должности с согласия Верховной рады в связи с подачей заявления об увольнении, которое он не подал. Во-вторых, на основании представления квалификационной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Выводов КДКП также нет", — сказал глава комитета в ходе заседания Согласительного совета лидеров парламентских фракций. По его словам, в представлении также не указан докладчик по этому вопросу на комитете. Поэтому комитет не поддержит представление об увольнении Луценко с должности.
"Подкомитет сегодня рассматривал представление. И он против рассматривать это представление на заседании комитета; 90% членов комитета не будут голосовать за представление. Если я его завтра поставлю (в повестку дня комитета, — ред.), депутаты не придут и кворума не будет", — добавил Кожемякин.
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