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РИА Новости

В Раде призвали Киев вести диалог с Донбассом для установления мира

Вчера, 15:26
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что Киеву нужно искать формат переговоров с неподконтрольными Донецком и Луганском, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.
"С ними надо разговаривать, находить стол переговоров. Суть в переговорных процессах, в дипломатии: идти к людям по ту сторону противовеса, это наши люди, их там четыре миллиона… Надо идти и вести с ними переговоры. Это один из путей по установлению мира, по открытию фарватера, по которому нужно идти", - сказал Нимченко в кулуарах Верховной рады во вторник, трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Вчера, 08:00
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ДонбассВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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