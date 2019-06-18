В Раде призвали Киев вести диалог с Донбассом для установления мира

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что Киеву нужно искать формат переговоров с неподконтрольными Донецком и Луганском, чтобы урегулировать конфликт в Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, согласен только на переговоры в минском формате и прекращение огня.