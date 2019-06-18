Порядок расходования Фонда развития до сих пор не определен, заявил Кудрин

"Хотел бы обратить внимание на Фонд развития. При утверждении бюджета много об этом говорили, и он является частью федерального бюджета. На него специально были увеличены заимствования на 0,5% ВВП. Вместе с тем, порядок расходования средств не определен, хотя Минфин на комитете (комитет Госдумы по бюджету и налогам - ред.) сказал, что они имеют право уже сейчас в нынешнем виде его расходовать", - сказал Кудрин.