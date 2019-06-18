Порядок расходования Фонда развития до сих пор не определен, заявил Кудрин

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Порядок расходования Фонда развития, созданного для запуска ключевых инфраструктурных проектов, до сих пор не определен, заявил глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин на заседании Госдумы.
"Хотел бы обратить внимание на Фонд развития. При утверждении бюджета много об этом говорили, и он является частью федерального бюджета. На него специально были увеличены заимствования на 0,5% ВВП. Вместе с тем, порядок расходования средств не определен, хотя Минфин на комитете (комитет Госдумы по бюджету и налогам - ред.) сказал, что они имеют право уже сейчас в нынешнем виде его расходовать", - сказал Кудрин.
17 июня, 23:57Кудрин призвал увеличить расходы на образование
"Тем не менее, я обращаю внимание, было запланировано в перечне нормативных актов - специальный пункт об утверждении данного порядка", - отметил глава СП.
Он отметил, что с учетом проекта поправок в бюджет 2019 года в этом году в фонде предусмотрены средства в объеме 436,9 миллиарда рублей. "Но раздельного учета не предусмотрено средств Фонда развития в разрезе кодов бюджетной классификации", - сказал Кудрин, добавив, что мониторинг расходования средств, таким образом, затруднен.
"Давайте как-то разберемся, либо он есть в бюджете или его - Фонда развития - нет. Сейчас мы даже не можем вам представить, как он расходуется, хотя ему отводилась существенная роль в поддержке экономического роста", - добавил Кудрин.
Правительство при принятии бюджета на 2019 год сформировало Фонд развития, в который направляются дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП, объем заимствований на шесть лет по плану составит 3,5 триллиона рублей. Фонд был создан для запуска ключевые инфраструктурных проектов в области цифровой экономики, поддержки экспортеров РФ, оказания содействия малому и среднему предпринимательству.