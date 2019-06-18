В Австралии питон целиком проглотил крокодила

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Сети появились фотографии, на которых питон целиком съедает крокодила.

Как передает Daily Mail, эти кадры удалось сделать австралийцу Мартину Мюллеру в начале июня. Мужчина заметил животных во время спуска на каяке вдоль горы Маунт-Айза.

Глава благотворительной организации GG Wildlife Rescue Inc. Мишель Джонс, приютившая двух питонов у себя дома, объяснила, что в действиях змеи нет ничего удивительного.

"Они могут съесть почти все, что помещается в их рот", — отметила она.