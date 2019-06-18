В Австралии питон целиком проглотил крокодила

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Сети появились фотографии, на которых питон целиком съедает крокодила.
22 марта, 21:50Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Как передает Daily Mail, эти кадры удалось сделать австралийцу Мартину Мюллеру в начале июня. Мужчина заметил животных во время спуска на каяке вдоль горы Маунт-Айза.
Глава благотворительной организации GG Wildlife Rescue Inc. Мишель Джонс, приютившая двух питонов у себя дома, объяснила, что в действиях змеи нет ничего удивительного.
"Они могут съесть почти все, что помещается в их рот", — отметила она.
По ее словам, питоны нередко пытаются съесть крупных хищников, несмотря на очевидный риск.
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