Новак сообщил о предложениях по разработке месторождений на Каспии

ИСФАХАН (Иран), 18 июн - РИА Новости. Есть ряд предложений по совместной разработке месторождений на Каспии иранскими и российскими компаниями, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Есть там ряд предложений по разработке месторождений совместно с иранскими компаниями. Но это еще на стадии обсуждения, поэтому более детально можно будет говорить потом, когда будут конкретные предложения по взаимодействию между компаниями", - ответил Новак на вопрос о проектах в Каспийском море.
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