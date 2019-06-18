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РИА Новости

Новак сообщил о предложениях по разработке месторождений на Каспии

Вчера, 15:23
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСтационарная платформа компании "Лукойл" на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
Стационарная платформа компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Стационарная платформа компании "Лукойл" на нефтегазоконденсатном месторождении имени Владимира Филановского в северной части акватории Каспийского моря. Архивное фото
ИСФАХАН (Иран), 18 июн - РИА Новости. Есть ряд предложений по совместной разработке месторождений на Каспии иранскими и российскими компаниями, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Есть там ряд предложений по разработке месторождений совместно с иранскими компаниями. Но это еще на стадии обсуждения, поэтому более детально можно будет говорить потом, когда будут конкретные предложения по взаимодействию между компаниями", - ответил Новак на вопрос о проектах в Каспийском море.
Президент РФ Владимир Путин на саммите глав государств-участников V Каспийского саммита в Актау. 12 августа 2018
12 августа 2018, 14:08
Каспийские страны договорились использовать акваторию моря в мирных целях
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Каспийское мореАлександр НовакРоссияИранЭкономика
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