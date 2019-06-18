Новак сообщил о предложениях по разработке месторождений на Каспии

"Есть там ряд предложений по разработке месторождений совместно с иранскими компаниями. Но это еще на стадии обсуждения, поэтому более детально можно будет говорить потом, когда будут конкретные предложения по взаимодействию между компаниями", - ответил Новак на вопрос о проектах в Каспийском море.