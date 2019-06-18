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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Парламент Молдавии назначил дату проведения местных выборов

Вчера, 15:21
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии на заседании во вторник приняли решение, что местные выборы в республике должны пройти 20 октября, сообщила спикер Зинаида Гречаный.
Местные выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, граждане республики выбирают мэров населенных пунктов, а также состав районных советов. Мандат прежних мэров и районных советников завершился 14 июня.
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"Предлагается назначить датой проведения всеобщих местных выборов 20 октября. Принято единогласно", - сказала Гречаный.
Решение вступит в силу 1 августа. Согласно местному законодательству, дата местных выборов устанавливается парламентом, с момента принятия решения до момента голосования должно пройти не менее 60 дней. Избирательная кампания начнется 20 сентября.

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Парламент МолдавииПолитический кризис в МолдавииМолдавияВ мире
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