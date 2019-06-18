Парламент Молдавии назначил дату проведения местных выборов

КИШИНЕВ, 18 июн — РИА Новости. Депутаты парламента Молдавии на заседании во вторник приняли решение, что местные выборы в республике должны пройти 20 октября, сообщила спикер Зинаида Гречаный.

Местные выборы в Молдавии проходят раз в четыре года, граждане республики выбирают мэров населенных пунктов, а также состав районных советов. Мандат прежних мэров и районных советников завершился 14 июня.

"Предлагается назначить датой проведения всеобщих местных выборов 20 октября. Принято единогласно", - сказала Гречаный.

Решение вступит в силу 1 августа. Согласно местному законодательству, дата местных выборов устанавливается парламентом, с момента принятия решения до момента голосования должно пройти не менее 60 дней. Избирательная кампания начнется 20 сентября.