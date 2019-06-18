Новак прокомментировал сообщения о возможных кибератаках

ИСФАХАН (Иран), 18 июн - РИА Новости. Минэнерго и компании РФ в плановом режиме ведут работу по защите объектов энергетики страны от различных вмешательств, заявил глава министерства Александр Новак журналистам в ответ на вопрос о планах в отношении энергобезопасности после сообщений о кибератаках в американской прессе

"Вне зависимости от того, что там произошло, у нас вопросы безопасности на одном из первых планов. И мы независимо от ничего ведем работу вместе с нашими компаниями по защите наших энергетических объектов, электросетевого хозяйства от различных вмешательств. Работа ведется в плановом режиме", - сказал Новак.

Газета New York Times на прошлой неделе написала, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения издания, назвал авторов "врагами народа" и заявил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". New York Times в ответ заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.

Вместе с тем в понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств сообщил, что в РФ фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры. По его словам, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой - речь идет, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетике.