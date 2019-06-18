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РИА Новости

Новак прокомментировал сообщения о возможных кибератаках

Вчера, 15:18
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
ИСФАХАН (Иран), 18 июн - РИА Новости. Минэнерго и компании РФ в плановом режиме ведут работу по защите объектов энергетики страны от различных вмешательств, заявил глава министерства Александр Новак журналистам в ответ на вопрос о планах в отношении энергобезопасности после сообщений о кибератаках в американской прессе
"Вне зависимости от того, что там произошло, у нас вопросы безопасности на одном из первых планов. И мы независимо от ничего ведем работу вместе с нашими компаниями по защите наших энергетических объектов, электросетевого хозяйства от различных вмешательств. Работа ведется в плановом режиме", - сказал Новак.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 05:28
Трамп потребовал от NYT раскрыть источник данных о планах кибератаках на РФ
Газета New York Times на прошлой неделе написала, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистемы России. Президент США Дональд Трамп опроверг утверждения издания, назвал авторов "врагами народа" и заявил, что публикация подобной "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты". New York Times в ответ заявила, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.
Вместе с тем в понедельник источник в руководстве одного из российских силовых ведомств сообщил, что в РФ фиксируют попытки спецслужб США проводить кибератаки в отношении систем управления российской инфраструктуры. По его словам, иностранные спецслужбы в последние годы с нарастающей активностью пытаются внедриться в системы управления российской инфраструктурой - речь идет, прежде всего, о транспорте, банковской сфере и энергетике.
Во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР обладает данными о планах Запада совершать кибератаки на российскую инфраструктуру. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что это не новое явление - Россия на протяжении нескольких последних лет подвергается кибератакам из различных западных стран, включая США, в частности российские финансовые организации, СМИ, государственные ведомства, объекты критической инфраструктуры.
Сотрудники концерна Росэнергоатом за пультом управления 1-го и 2-го реакторного блока Кольской АЭС
17 июня, 13:01
В Кремле прокомментировали статью о кибератаках США на Россию
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