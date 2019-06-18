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РИА Новости

Роскомнадзор рассказал, в каких случаях банки могут собирать биометрию

Вчера, 15:18
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Российские банки собирают биометрические данные в двух ситуациях - для единой биометрической системы либо при оказании конкретных услуг, и ни в одном из случаев права граждан не нарушаются, следует из разъяснения Роскомнадзора.
Ранее во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на жалобы клиентов в интернете написала, что банк "Открытие" в обязательном порядке требует сдать биометрические данные гражданина, чтобы он мог открыть вклад или завести дебетовую карту. По данным издания, с подобным столкнулись и клиенты "Почта банка", где физлицу, отказавшемуся сдать биометрию, будет предоставлен лимитированный набор услуг.
"Существуют две ситуации, при которых банки собирают биометрические данные - фото и голос граждан. В первом случае сбор биометрии необходим для обеспечения дальнейшей идентификации клиента при оказании банковских услуг с использованием единой биометрической системы. Данная процедура является добровольной и осуществляется на основании письменного согласия клиента и соответствующих положений законодательства РФ", - сказано на официальной страничке Роскомнадзора в социальной сети "ВКонтакте".
"Вторая ситуация связана с оказанием банковских услуг, которые прописываются в публичной оферте и оформляются согласием клиента. Для получения услуг банка клиент должен согласиться с условиями ее предоставления, в том числе в части предоставления биометрии", - добавляют в ведомстве. Обе ситуации не нарушают права граждан как субъектов персональных данных, подчеркнул Роскомнадзор.
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Однако если клиент полагает, что условия предоставления банковской услуги, предусматривающей процедуру подачи биометрии, нарушают его права как стороны договора, он вправе обратиться в суд для рассмотрения этого вопроса с точки зрения гражданского законодательства. "При этом если в Роскомнадзор поступят сведения о нарушении условий обработки биометрии по российскому законодательству, то в отношении виновного лица будут приняты соответствующие меры реагирования", - обещает ведомство.
Российские банки начали сбор биометрических данных клиентов с 1 июля 2018 года - единая биометрическая система позволяет банкам предоставлять россиянам удаленные услуги. Изначально планировалось, что до конца 2019 года такой сервис должен осуществляться во всех отделениях российских банков. Позже ЦБ объявил, что хочет продлить срок сбора биометрии для банков с базовой лицензией до 31 декабря 2020 года.
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