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РИА Новости

Росздравнадзор отзовет из обращения еще одно лекарство от кашля

Вчера, 15:15
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© РИА Новости / Владимир АстапковичФармацевтическое производство
Фармацевтическое производство
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", содержащее фенспирид, в связи с сообщением производителя о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата, сообщается на сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что препараты от кашля "Эреспал", "Эпистат" и "Эриспирус", содержащие фенспирид, изымаются из продажи, так как могут повлиять на здоровье сердца.
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15 февраля, 13:09
Росздравнадзор запросил данные о безопасности лекарств с фенспиридом
"Территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанного лекарственного препарата. О проведенной работе информировать Росздравнадзор", - говорится в информационном письме.
Производитель препарата принял такое решение в связи с неблагоприятным соотношением "польза-риск" при применении данного препарата, отмечается в приложении к письму.
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