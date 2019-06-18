Росздравнадзор отзовет из обращения еще одно лекарство от кашля

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", содержащее фенспирид, в связи с сообщением производителя о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата, сообщается на Росздравнадзор изымет из обращения лекарство от кашля "Сиресп", содержащее фенспирид, в связи с сообщением производителя о высоком риске нежелательных последствий в результате применения препарата, сообщается на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что препараты от кашля "Эреспал", "Эпистат" и "Эриспирус", содержащие фенспирид, изымаются из продажи, так как могут повлиять на здоровье сердца.

"Территориальным органам Росздравнадзора обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанного лекарственного препарата. О проведенной работе информировать Росздравнадзор", - говорится в информационном письме.