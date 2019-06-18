В ДНР заявили об ухудшении ситуации с разведением сил и средств в Донбассе

"Общая динамика на всех участках отрицательная. Не произошло ожидаемое разведение на участке в ЛНР. На участке в ДНР в районе населенных пунктов Петровское - Богдановка можно отметить регресс. С украинской стороны продолжается наращивание сил и средств и укрепление позиций. По факту можно сказать, что рамочное решение об отводе сил и средств на территории ДНР сорвано. Это решение не только не выполнено, а уже даже то, что было выполнено, вернулось на начальную стадию", - сказал Якубов.