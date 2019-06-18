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РИА Новости

В ДНР заявили об ухудшении ситуации с разведением сил и средств в Донбассе

Вчера, 15:15
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ДОНЕЦК, 18 июн - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов отмечает ухудшение ситуации с разведением сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе.
"Общая динамика на всех участках отрицательная. Не произошло ожидаемое разведение на участке в ЛНР. На участке в ДНР в районе населенных пунктов Петровское - Богдановка можно отметить регресс. С украинской стороны продолжается наращивание сил и средств и укрепление позиций. По факту можно сказать, что рамочное решение об отводе сил и средств на территории ДНР сорвано. Это решение не только не выполнено, а уже даже то, что было выполнено, вернулось на начальную стадию", - сказал Якубов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРРуслан ЯкубовЛНРДНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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