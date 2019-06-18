Телеканалы отвели на прямую линию с Путиным три часа

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Первый канал" и "Россия 1" отводят на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным 3 часа, следует из их телепрограммы.

Прямая линия с Путиным начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В ходе прямой линии президент ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Как сообщили ранее в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров, по состоянию на 9.00 18 июня к прямой линии с президентом поступило более 829 тысяч обращений.