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РИА Новости

Телеканалы отвели на прямую линию с Путиным три часа

Вчера, 15:06
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудница колл-центра "Прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным
Сотрудница колл-центра Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. "Первый канал" и "Россия 1" отводят на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным 3 часа, следует из их телепрограммы.
Прямая линия с Путиным начнется 20 июня в 12.00 по московскому времени в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", "НТВ", "ОТР", "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". В ходе прямой линии президент ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.
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Прием вопросов начался с 8.00 мск 9 июня и продлится вплоть до окончания программы 20 июня. Как сообщили ранее в эфире телеканала "Россия 24" со ссылкой на данные колл-центров, по состоянию на 9.00 18 июня к прямой линии с президентом поступило более 829 тысяч обращений.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент вторник и среду планирует посвятить подготовке к прямой линии – он готовит набор справочных материалов, читает, при необходимости связывается с министрами, с руководителями различных органов власти, смотрит массив обращений граждан.
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