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РИА Новости

В США приостановили изготовление приборов телескопа "Спектр-М"

Вчера, 15:04
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. НАСА приостановило изготовление приборов для российской космической обсерватории "Спектр-М" (проект "Миллиметрон") из-за сокращения финансирования проекта и неясности с запуском, заявил во вторник руководитель Астрокосмического центра Физического института РАН (ФИАН), академик РАН Николай Кардашев.
Ранее представитель ФИАН Виталий Егоров сказал, что запуск "Спектра-М" планируется в начале 2030-х годов.
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"Очень плохо с финансированием. И сейчас все время обсуждается возможное сокращение финансирования... Деньги, которые выделяются на научные проекты, все время сокращаются. Здесь какая-то плохая организация в Роскосмосе, раньше такого не было никогда", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости про финансирование проекта "Миллиметрон".
"Это очень больно воздействует на наших зарубежных коллег, которые хотят участвовать. США начали делать приборы (матричные приемники - ред.) для "Миллиметрона"... А потом сказали, что руководство НАСА нам дало указание приостановить изготовление приборов, потому что что же мы будем тратить свои деньги, когда неизвестно когда будет запускаться", - добавил Кардашев.
По его словам, в проекте "Миллиметрон" также участвуют Италия, Франция, Нидерланды и Китай как бортовыми приборами для "Спектра-М", так и наземными телескопами.
"(Они) фактически приостановили (своё участие). Итальянцы делали прибор. Он даже испытания проходил на аэростате", - сказал учёный.
Обсерватория "Спектр-М" с 10-метровым космическим телескопом предназначена для исследования различных объектов Вселенной в миллиметровом и инфракрасном диапазонах на длинах волн от 0,02 до 17 миллиметров. С ее помощью ученые рассчитывают получить данные о глобальной структуре Вселенной, строении и эволюции галактик, их ядер, звезд и планетных систем, космической пыли, а также об органических соединениях в космосе, объектах со сверхсильными гравитационными и электромагнитными полями.
Сам космический аппарат будет создаваться на базе платформы "Навигатор-М", разработанной в НПО имени Лавочкина. После запуска "Миллиметрон" отправится на рабочую орбиту - в точку Лагранжа L2 системы Солнце-Земля на расстоянии 1,5 миллиона километров от нашей планеты.
В 2013 году планировалось, что запуск "Миллиметрона" состоится в 2019 году. При формировании Федеральной космической программы на 2016-2025 годы, в связи с секвестром, старт "Миллиметрона" был вынесен за пределы программы. В июне 2018 года вице-президент РАН Юрий Балега сообщил, что реально запуск телескопа "Спектр-М" состоится после 2030 года.
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