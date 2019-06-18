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РИА Новости
Тверская область

Руденя назвал главные задачи регионов при реализации нацпроектов

Вчера, 15:02
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя принимает участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ
Губернатор Тверской области Игорь Руденя принимает участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 18 июн – РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя считает главным при реализации национальных проектов вовремя формировать документы и отслеживать реализацию запланированных мероприятий.
"Самое главное сегодня – активно работать, вовремя формировать документы и отслеживать реализацию запланированных мероприятий в рамках национальных проектов. В Тверской области это, в том числе новые детские сады, школы, которые строятся в областном центре и других муниципальных образованиях. Также это национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и другие", - сказал глава региона, который принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, в повестку дня которого вошли вопросы исполнения федерального бюджета в части реализации национальных проектов, утверждения плана реализации Стратегии пространственного развития РФ напериод до 2025 года, поддержки социально-экономического развития моногородов.
В пресс-службе правительства Тверской области напомнили, что в регионе реализуются 12 национальных проектов, разработаны 50 региональных проектов, заключены соглашения о реализации 39. В 2019 году объем финансирования по всем направлениям составит 8,7 миллиардов рублей, в 2020 – 8,9 миллиардов рублей, в 2021 году – 8,3 миллиарда рублей. Всего на реализацию национальных проектов на территории Верхневолжья в
ближайшие три года направят почти 26 миллиардов рублей.
На заседании Правительственной комиссии речь шла также о Стратегии пространственного развития Российской Федерации до 2025 года.
Для каждого субъекта определят перспективные экономические специализации, которые помогут раскрыть конкурентные преимущества регионов, а также стратегические направления развития транспортно-энергетической инфраструктуры.
По мнению губернатора, реализация национальных проектов в сочетании с мероприятиями Стратегии пространственного развития даст серьезный, конструктивный эффект для Верхневолжья.
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В пресс-службе сообщили, что на днях в области работала группа контроля Президиума
Генсовета Партии "Единая Россия", которая проинспектировала реализацию в регионе национальных проектов по пяти направлениям: "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Культура".
"В целом группа положительно оценила реализацию национальных проектов в Тверской области", - отметили в пресс-службе.
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